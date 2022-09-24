Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому за добровольную сдачу в плен военным грозит до 10 лет лишения свободы.

24 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, введя наказание сроком от 3 до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен противнику, при условии отсутствия факта государственной измены.

Отмечается, что обвиняемый в добровольной сдаче в плен может быть освобождён от уголовной ответственности при условии «если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».