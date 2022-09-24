Заключенные в польских тюрьмах будут платить за электричество

Ежемесячно 20 злотых на каждого заключенного - это плата за пользование чайником, телевизором, радио или музыкальным центром в исправительном учреждении или следственном изоляторе Польши, пишет polsatnews.pl.

Каждый заключенный должен будет платить фиксированную ставку за дополнительные электрические и электронные устройства в камере в первый рабочий день месяца. Если он не заплатит, долг будет взыскан после его освобождения.

Поправки в Закон "Об исполнительном уголовном кодексе и некоторых других законах" от 5 августа предусматривают, что, когда начальник тюрьмы дает согласие на оборудование камер дополнительным электрическим или электронным оборудованием, "каждый осужденный, находящийся в этой камере, обязан заплатить фиксированную сумму в связи с использованием данного оборудования".

Полученные таким образом суммы будут переведены в Фонд профессиональной активности заключенных и Фонд развития тюремных трудовых учреждений.

Сборы подлежат автоматическому вычету авансом в первый рабочий день месяца из денег, "находящихся в распоряжении правонарушителя", и удержанный сбор не подлежит возврату.

В министерстве поясняют, что эта сумма рассчитана с учетом среднего энергопотребления наиболее популярных устройств, разрешенных к использованию в тюрьмах и следственных изоляторах, и средней продолжительности их использования.

В расчете учитываются: телевизор, радио, музыкальный центр и электрочайник. При анализе министерство исходило из того, что осужденный кипятит воду пять раз в день и пользуется телевизором, радио или стереосистемой по 10 часов в день.