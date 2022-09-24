Лунный календарь на 24-26 сентября: что следует делать в саду и огороде, а от чего воздержаться

Каждый садовод и огородник мечтает получать высокие урожаи и радоваться красоте, а лунный календарь успешно помогает в этом деле.

24 сентября следует заняться борьбой с зимней пяденицей, поскольку ее самки свои яйца на листьях откладывают во второй половине осени. Уничтожают вредителя клеевые кольца, подойдут и воронки из картона, смазанные невысыхающим клеем.

25 сентября имеет смысл заняться флоксами и пионами. После срезания надземной части растений их следует полить однопроцентной бордосской жидкостью, для этого чайная ложка жидкости растворяется в поллитре воды. Хороший день для посадки декоративных кустарников и многолетних растений. А вот заниматься домашними заготовками не следует.

26 сентября следует позаботиться о садовых деревьях путем очистки старых стволов от отмершей коры, у освободившихся от плодов деревьев следует убрать подпорки. А еще следует обрезать старые побеги у смородины и крыжовника.