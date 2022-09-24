Джо Байден шокировал своим признанием: «ей было 12 а мне 30 »

Президент США в очередной раз стал фигурантом скандала. Его слова активно обсуждаются мировой общественностью.

На встрече с американскими учителями президент Соединенных Штатов Джо Байден неожиданно для всех начал рассказывать, что когда ему было 30 лет он встретил двенадцатилетнюю девочку. Эта фраза шокировала публику, ведь речь Байдена была посвящена теме глобального потепления на планете.

Видимо возраст дал о себе знать и глава Белого дома просто забыл, о чем говорил. Неожиданно ему захотелось передать привет супруге, стоящей в толпе.

"Мы с ней давно вместе. Ей было 12, а мне 30", - озадачил слушателей своим признание Байден.

Еще больше удивила публику и проблема с математикой у главы государства. Ведь супруга Байдена младше его на восемь лет. Поэтому ей никак не могло быть 12 лет, когда ему было 30.

К подобным конфузам в США уже давно привыкли. Ранее сообщалось, что во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II у Джо Байдена было такое хорошее настроение, что он не смог удержаться от смеха.