Алла Борисовна, напрашиваясь в иностранные агенты, действует по наваязанному сценарию
Так считает политолог Александр Сосновский. Он утверждает, что заявление Пугачевой по поводу спецоперации и ее желание попасть в иноагенты никакими юридическими проблемами певице не грозит.
Вызывающая позиция Аллы Борисовны не что иное как создание диссидентского имиджа, популярного ныне за рубежом.
По утверждению Сосновского, текст, опубликованный от имени Пугачевой, был написан для нее заранее. Главная цель была - поднять грязную шумиху, при этом с минимумом юридического риска.
Ее громкое заявление долго будет у всех на слуху. По мнению политолога, примадонна лично от себя ничего не сказала, хотя и выразила поддержку супругу Максиму Галкину, который сейчас неугоден режиму.
Сосновский объяснил: Пугачева хорошо заработала на этом шоу, но имя главного постановщика пока остается в тени.
Опубликовано: Храмова Оксана
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