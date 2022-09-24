Венгрия уверена: без российского газа отдельным странам Европы придется очень туго зимой

Руководитель МИД Венгрии считает, что некоторые страны неверно оценивают ситуацию с запасами газа. Ошибка может дорогого стоять...

Некоторые европейские страны оценивают наличие запасов газа в процентных показателях по отношению к объему газовых хранилищ.

А это, по мнению Петера Сийярто, фатальная ошибка.

Заявлять о высокой заполненности, не учитывая предстоящие зимние расходы, излишне оптимистично.

Что касается готовности к зиме Венгрии: по словам главы МИД, хранилище страны с учетом объема предстоящих расходов, заполнено на 42%.

В то же время средний показатель по европейским странам равен лишь 24%.

Петер Сийярто призвал лидеров Европы давать реальную и здравую оценку масштабам разворачивающегося энергетического кризиса.

Как полагают аналитики Energy Aspects, энергокризис не обойдется одним годом. А следовательно обойтись без энергоресурсов РФ вряд ли получится.

Иначе затянуть пояса придется до конца 2023 года.