Венгрия уверена: без российского газа отдельным странам Европы придется очень туго зимой
Руководитель МИД Венгрии считает, что некоторые страны неверно оценивают ситуацию с запасами газа. Ошибка может дорогого стоять...
Некоторые европейские страны оценивают наличие запасов газа в процентных показателях по отношению к объему газовых хранилищ.
А это, по мнению Петера Сийярто, фатальная ошибка.
Заявлять о высокой заполненности, не учитывая предстоящие зимние расходы, излишне оптимистично.
Что касается готовности к зиме Венгрии: по словам главы МИД, хранилище страны с учетом объема предстоящих расходов, заполнено на 42%.
В то же время средний показатель по европейским странам равен лишь 24%.
Петер Сийярто призвал лидеров Европы давать реальную и здравую оценку масштабам разворачивающегося энергетического кризиса.
Как полагают аналитики Energy Aspects, энергокризис не обойдется одним годом. А следовательно обойтись без энергоресурсов РФ вряд ли получится.
Иначе затянуть пояса придется до конца 2023 года.
Опубликовано: Храмова Оксана
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