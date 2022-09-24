Путин назначил Мизинцева заместителем министра обороны РФ по тылу

Дочь Джонни Кэша Розанна делится фотографией покойного певца с королем Чарльзом

"Я ожидаю много подписей, но ни одной, о которой я еще не подумала", - написала Розанна Кэш в Твиттере рядом с ретроспективным изображением папы Джонни Кэша и короля Чарльза.

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