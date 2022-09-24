Путин назначил Мизинцева заместителем министра обороны РФ по тылу

Владимир Путин назначил генерал-полковника Михаила Мизинцева заместителем главы Минобороны России по вопросам тылового обеспечения.

24 сентября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что замглавы ведомства Дмитрий Булгаков уступил свой пост генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, который отныне отвечать за тыловое обечение российсиких военизированных подразделений по приказу Владимира Путина.

В пресс-службе Минобороны РФ подчеркнули, что Дмитрий Булкагов был заместителем главы российского оборонного ведомства и покинул данную должность по причине смены рабочего места.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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