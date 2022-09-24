Рустамова: Путин ушёл в недельный отпуск после объявления мобилизации в РФ

Журналистка Фарида Рустамова утверждает, что Владимир Путин ушёл в отпуск на неделю после того, как объявил о частичной мобилизации в стране.

Российский репортёр Фарида Рустамова издания Faridaily утверждает, что после того, как Владимир Путин объявил о подписании приказа по частичной мобилизации россиян 21 сентября, президент отстранился от публичной деятельности.

По словам Рустамовой, Путин заранее снял несколько видео, где он встречается с российскими политиками, чтобы их показывали в новостях, а сам отдыхает в резиденции на Валдае в Нижнем Новгороде, ориентировочно намереваясь вернуться к работе в четверг.

Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтверждает эту информацию, отмечая, что у Владимира Путина плотный рабочий график, ввиду чего он временно не появляется на публике.