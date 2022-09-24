МО РФ: ракетным ударом уничтожено 300 иностранных наёмников под Николаевом
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации свыше 300 иностранных наёмников на Николаевском направлении.
Брифинг Министерства обороны России от 24 сентября уведомляет, что за минувшие сутки спецоперации российские ракетные войска нанесли мощное огневое поражение 28-ой, 59-ой и 61-ой бригадам вооружённых сил Украины в Николаевской области, уничтожив свыше 200 украинских солдат недалеко от Николаева.
Также ракетный удар армии России стал причиной уничтожения около 300 иностранных наёмников в населённом пункте Калиновка Николаевской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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