Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации свыше 300 иностранных наёмников на Николаевском направлении.

Брифинг Министерства обороны России от 24 сентября уведомляет, что за минувшие сутки спецоперации российские ракетные войска нанесли мощное огневое поражение 28-ой, 59-ой и 61-ой бригадам вооружённых сил Украины в Николаевской области, уничтожив свыше 200 украинских солдат недалеко от Николаева.

Также ракетный удар армии России стал причиной уничтожения около 300 иностранных наёмников в населённом пункте Калиновка Николаевской области.