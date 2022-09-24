Дуров объяснил причины удаления русскоязычных СМИ в Telegram
Бизнесмен Павел Дуров утверждает, что некоторые российские Telegram-каналы были удалены или заблокированы днём ранее за нарушение правил ресурса.
Вечером 24 сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал вчерашнюю новость о том, что в данной социальной сети был удалён ряд российских и белорусских новостных каналов по рекомендациям Google и Telegram. По словам Дурова, причина удаления каналов кроется в нарушении правил ресурса.
В качестве примера Павел Дуров заявил, что вчера один русскоязычный Telegram-канал призывал "резать и расстреливать" безоружных людей, за что данная публикация была удалена, а сообщество получило предупреждение. Однако далее то же сообщество выложило прежний текст с призывами к насилию, сопроводив его скриншотом предупреждения от Telegram, за что ресурс был заблокирован.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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