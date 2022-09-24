Тропический шторм «Фиона» обрушился на восточное побережье Канады
Полмиллиона жителей атлантических провинций остались в субботу без электричества.
Шторм принес с собой мощный ветер и дождь. Стал причиной разрушений и многочисленных повреждений зданий и сооружений.
У домов сорваны крыши, разбиты окна. Обломки деревьев повредили автотранспорт и блокировали дороги.
Канадские власти обратились к жителям с рекомендацией запастись всем необходимым на ближайшие три дня и ночи. Продуктами, водой, зарядить бытовые устройства и телефоны.
Не покидать помещения без крайней необходимости.
Специалисты полагают, что «Фиона» один из самых мощных штормов, случавшихся в Канаде за всю историю метеонаблюдений.
Опубликовано: Храмова Оксана
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