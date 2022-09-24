Инопланетное чудо: чем притягивает туристов Красный пляж в Китае, на котором даже загорать нельзя

Необычным видом он обязан растению под названием сведа. Цвести оно начинает весной, а летом окрашивается в красный цвет.

В мире немало мест, попадая в которые кажется, что оказался на другой планете. Одно из них - пляж Паньцзинь в китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны. На нем нельзя ни купаться, не загорать, однако поток туристов не иссякает. Чем же он тогда привлекает путешественников?

Паньцзинь расположен в дельте реки Ляохэ, и необычным видом обязан растению под названием сведа. Цвести оно начинает весной, в июле - окрашивается в красный цвет, который становится особенно ярким в сентябре и октябре, напоминая некий волшебный ковер.

Как сообщают специалисты, существует около ста разновидностей сведы. Это растение можно увидеть в засоленных местах на всем земном шаре. Но тот вид, что растет на Красном пляже, уникален. Местную почву отличает высокое содержание щелочи, потому она не подходит многим растениям, однако сведе - очень нравится.

Чтобы полюбоваться Красным пляжем, в Ляонин ежегодно приезжает около двух миллионов туристов. Но без купальников: на пляже нельзя не только загорать - даже ходить по нему запрещено. С 1988 года основная его часть стала заповедником, и по нему даже перемещаются по специальным настилам.

А не так давно появилась возможность увидеть красоту Красного пляжа и зимой. В это время он удивляет неповторимым миром льда - огромными льдинами Бохайского моря.

Эти места вызывают ассоциации не только с фантастическими инопланетными пейзажами. Красный пляж стал домом более, чем для 260 видов птиц и 399 видов животных. В их числе – журавль с красной короной, второе название которого - маньчжурский или японский. Он считается одним из очень редких журавлей, его называют символом долголетия, верности и удачи.

Другая редкая птица, обитающая на Красном пляже, - китайская чайка. В мире осталось всего 21-22 тысяч ее особей, и это число постоянно уменьшается.