Путин ратифицировал договор о сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере

Президент России Владимир Путин утвердил договор гармонизации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.

В субботу, 24 сентября 2022 года, российский Федеральный интернет-портал правовой информации опубликовал подписанный президент России Владимиром Путиным закон о ратификации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.

После утверждения Путиным заключённого в начале этого года договора, в Минске будет создан межгосударственный центр в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, средства на финансирование которого будут выделяться из бюджета Союзного государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 