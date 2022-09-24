Путин ратифицировал договор о сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере

Президент России Владимир Путин утвердил договор гармонизации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.

В субботу, 24 сентября 2022 года, российский Федеральный интернет-портал правовой информации опубликовал подписанный президент России Владимиром Путиным закон о ратификации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.

После утверждения Путиным заключённого в начале этого года договора, в Минске будет создан межгосударственный центр в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, средства на финансирование которого будут выделяться из бюджета Союзного государства.