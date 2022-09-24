Путин ратифицировал договор о сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере
Президент России Владимир Путин утвердил договор гармонизации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.
В субботу, 24 сентября 2022 года, российский Федеральный интернет-портал правовой информации опубликовал подписанный президент России Владимиром Путиным закон о ратификации законодательства и сотрудничестве с Беларусью в таможенной сфере.
После утверждения Путиным заключённого в начале этого года договора, в Минске будет создан межгосударственный центр в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, средства на финансирование которого будут выделяться из бюджета Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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