В Госдуму внесли закон о разовой выплате 300 тысяч рублей мобилизованным

Депутаты российской Госдумы выступили с инициативой по выплате трёхсот тысяч рублей попавшим под частичную мобилизацию.

Вечером 24 сентября стало известно, что депутаты от российских политических партий КПРФ и "Единая Россия" внесли на рассмотрение в Государственную думу авторский законопроект, предлагающий единоразово выплачивать по триста тысяч российских рублей всем, что призывается в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о подписании президентского указа, в рамках которого в России мобилизуют 300 тысяч человек из числа резервистов для участия в специальной военной операции на территории Украины и Донбасса.