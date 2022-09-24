В Госдуму внесли закон о разовой выплате 300 тысяч рублей мобилизованным
Депутаты российской Госдумы выступили с инициативой по выплате трёхсот тысяч рублей попавшим под частичную мобилизацию.
Вечером 24 сентября стало известно, что депутаты от российских политических партий КПРФ и "Единая Россия" внесли на рассмотрение в Государственную думу авторский законопроект, предлагающий единоразово выплачивать по триста тысяч российских рублей всем, что призывается в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о подписании президентского указа, в рамках которого в России мобилизуют 300 тысяч человек из числа резервистов для участия в специальной военной операции на территории Украины и Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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