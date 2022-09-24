В московских театрах и музеях открываются временные пункты мобилизации
При выборе этих мест учитывались транспортная доступность, необходимые условия для пребывания горожан и расположение вблизи работающих военкоматов.
В некоторых культурных учреждениях Москвы откроются временные пункты мобилизации. В частности, такие функции будут выполнять Театр Романа Виктюка, Музей Героев России и Советского Союза, а также Музей Москвы и Дарвиновский, сообщает агентство "Москва".
Как уточняет агенство, при выборе этих мест учитывались транспортная доступность, необходимые условия для пребывания горожан и расположение вблизи работающих военкоматов.
"Создание временных пунктов мобилизации позволит обеспечить комфортные условия и для мобилизованных, и для тех, кто проживает вблизи действующих военкоматов. Также будет организовано транспортное сообщение между военкоматами, и относящимся к ним временными пунктами мобилизации", - говорится в сообщении.
Агенство напоминает, что театральный режиссер Роман Виктюк, который ушел из жизни в 2020-м году, был известен проукраинской позицией. Недавно театр его имени объявил, что временно прекращает работу "по техническим причинам".
Как написала в своем телеграмм-канале московский искусствовед Ксения Коробейникова, под призывные пункты задействовали также ДК ЗИЛ, кинотеатр "Москино Молодежный" и несколько библиотек.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации с 21 сентября.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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