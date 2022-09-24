Рогов: князь Григорий Потёмкин проголосовал за воссоединение Запорожской области с Россией

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что князь Григорий Потёмкин отдал свой голос на референдуме по вопросу присоединения к России.

24 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что создатель Черноморского флота князь Григорий Потёмкин в день своего рождения посетил избирательный участок в основанном им в 1784 году городе Мелитополе, где отдал свой голос «за воссоединение Запорожской области с Россией».

«Мы с матушкой Екатериной эти города основали и вместе с Россией им быть должно. Мы вместе Россия», – приводит для подписчиков слова Потёмкина запорожский активист Рогов в своём Telegram-канале.

Также член Главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов отметил, что князь Григорий Потёмкин-Таврический также основал Екатеринослав, Херсон, Севастополь, Николаев.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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