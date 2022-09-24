В Техасе раскрыли убийство, совершенное 34 года назад: преступник сел за решетку
Патрицию Джейкобс нашли мертвой в 1988 году, ее тело было спрятано в реке. Подозреваемого не смогли привлечь к ответственности из-за отсутствия улик.
20 сентября 2022 года Дэниел Эндрю Макгиннис признал свою вину. Со дня убийства прошло 34 года.
Расследование было возобновлено по желанию родственников жертвы в 2018 году.
После проведения ДНК-тестирования генетических материалов, взятых с вещей умершей женщины, наконец, были найдены недостающие доказательства.
Макгиннис был обвинен в убийстве и взят под арест. Мужчина признал себя виновным и получил 20 лет тюрьмы.
При этом ранее он уже был осужден за хранение оружия и наркотиков на 199 лет.
К этому внушительному сроку теперь прибавят еще 20 лет. Но вряд ли осужденный пожилого возраста успеет рассчитаться по долгам перед правосудием.
Для этого Макгиннису не хватило бы даже двух жизней.
Опубликовано: Храмова Оксана
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