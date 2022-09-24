Иран пообещал пропорциональный ответ на действия Украины

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что его страна даст пропорциональный ответ на решение Украины понизить дипломатические отношения.

Украинская сторона объяснила эту меру тем, что Иран поставляет беспилотники в Россию, и они используются против украинских военных и инфраструктуры.

Насер Канаани посоветовал Украине воздерживаться от влияния третьих стран, которые пытаются разрушить ее отношения с Ираном.

По его мнению, решение Украины стало результатом неподтвержденных сообщений и шумихи в СМИ, организованной другими государствами.

Ранее Иран отрицал поставки беспилотников в Россию. Однако на днях издание Kayhan, которым руководит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщило, что проданы уже сотни вооруженных БПЛА.

По информации газеты, сейчас иранские беспилотники проводят операции против НАТО в украинском небе.

Военные с Украины сообщили, что сбили как минимум семь иранских беспилотников, в том числе БПЛА-камикадзе.

Украина отозвала аккредитацию посла Ирана и пообещала значительно уменьшить численность дипломатических сотрудников в иранском посольстве в Киеве.