Совфед рассмотрит договор о вхождении новых субъектов в состав РФ 29 сентября
Российский Совет федерации 29 сентября планирует рассмотреть договор, предполагающий присоединение к составу России новых территорий.
Вечером субботы российские журналисты от издания "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совете федерации сообщили, что уже 29 сентября представители Совфеда намереваются рассмотреть заключение договора о вхождении новых территорий в состав России по итогам референдумов.
С 23 по 27 сентября на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народный республик проходят референдумы о присоединении регионов к состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России
Актриса Галина Петрова: путь длиною в жизнь от гадкого утенка до прекрасного лебедя
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
NASA перенесло запуск корабля Orion к Луне на неопределённый срок
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами