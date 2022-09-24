Совфед рассмотрит договор о вхождении новых субъектов в состав РФ 29 сентября

Российский Совет федерации 29 сентября планирует рассмотреть договор, предполагающий присоединение к составу России новых территорий.

Вечером субботы российские журналисты от издания "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совете федерации сообщили, что уже 29 сентября представители Совфеда намереваются рассмотреть заключение договора о вхождении новых территорий в состав России по итогам референдумов.

С 23 по 27 сентября на территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народный республик проходят референдумы о присоединении регионов к состав России.