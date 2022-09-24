В Москве в ходе протестов задержаны более 500 человек: им предъявлены обвинения

Участников несанкционированных митингов привлекут к административной ответственности. Против одного из них возбуждено уголовное дело.

Всего на митингах было задержано 516 человек. 514 из них признаны административными правонарушителями.

Один будет нести ответственность по Уголовному Кодексу (ст. "Применение насилия в отношении представителя власти).

192 человека после задержания получили повестки в военкомат.

По сделанному ранее заявлению Дмитрия Пескова следует: вручение повесток в военкомат во время проведения митингов не является незаконным действием.