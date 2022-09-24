Крупный производитель банок для напитков BALL нашел покупателя на свой бизнес в России за 530 млн долларов

Компания BALL, производитель алюминиевых банок для напитков, продала свое российское производство за 530 млн долларов.

Покупателем стала компания Arnest Group. Это крупнейший российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома в аэрозолях.

BALL работал в России с 1990-х годов, у компании было три завода на территории страны. Эти предприятия в 2021 году выпустили около 5% всех жестяных банков для напитков в мире.

В начале года BALL приостановил работу в России. По итогам второго квартала были зафиксированы убытки в 435 млн долларов.

Убыток на акцию составил 55 центов после прибыли в 61 цент в предшествующем квартале.

За последний год акции BALL упали на 42%, при том, что в отрасли в целом зафиксировано падение на 30,4%.

Дэн Фишер, президент и главный исполнительный директор Ball Corp заявил, что продажа бизнеса является результатом многомесячных размышлений.

Он отметил, что данное решение считается удачным, поскольку наилучшим образом обеспечивает будущее активов организации.