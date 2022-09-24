Путин подписал закон, ужесточивший наказание за дезертирство и сдачу в плен

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за дезертирство, сообщает "Интерфакс".

Согласно новому закону, принятому российским парламентом на этой неделе, за дезертирство во время мобилизации или военных действий грозит 10 лет лишения свободы. Еще больший срок заключения грозит за добровольную сдачу в плен - 15 лет.

При этом наказание не назначается при побеге такого военнослужащего из плена и возвращении в свою часть. Также 15 лет лишения свободы грозит за мародерство в период мобилизации или военных действий

Ужесточение наказаний должно помочь российскому командованию справиться с проблемами с дисциплинированием солдат в условиях армии. После полугода спецоперации Кремль решил провести мобилизацию.

Официально упоминается о 300 тысячах подлежащих ей человек, которые должны пройти очень короткое обучение.