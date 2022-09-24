NASA перенесло запуск корабля Orion к Луне на неопределённый срок
Третья попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне отложена на неопределённый срок.
24 сентября пресс-служба американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщила, что из-за надвигающегося на штат Флорида тропического шторма «Иэн» на неопределённый срок отложена третья попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне.
Предыдущие две попытки NASA запустить космический корабль для беспилотного полёта Orion вокруг Луны с последующим возвращением на Землю в рамках первого этапа программы Artemis не увенчались успехом из-за утечки водорода при заправке ракеты SLS.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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