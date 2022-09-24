Минцифры выступило против отсрочки от мобилизации только для военных IT-специалистов
Минцифры выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева об отсрочке от мобилизации только для военных IT-специалистов.
24 сентября пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступила против инициативы Главы Совета по правам человека Валерия Фадеева об отсрочке от мобилизации только для военных IT-специалистов.
Согласно заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, необходимо привлечь специалистов в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, к развитию импортозамещающих ИТ-решений, чтобы обеспечить технологический суверенитет России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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