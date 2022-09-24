Констанс Ву говорит, что она подверглась "сексуальным домогательствам и запугиванию" со стороны продюсера "Fresh Off the Boat"

Ву также разъяснила свой твит 2019 года о продлении шоу ABC, объяснив: "Я хотела начать все с чистого листа, когда мне не нужно было начинать шоу со всеми этими воспоминаниями о насилии".

В беседе с The Atlantic в пятницу, посвященной рекламе ее новой книги "Создание сцены", 40-летняя актриса рассказала, что столкнулась с "сексуальными домогательствами и запугиванием" на съемках ситкома ABC со стороны одного из продюсеров шоу.

Хотя ей было не по себе в этой ситуации, Ву сказала, что в то время она не рассказывала эту историю, чтобы защитить шоу и его влияние на американское сообщество азиатского происхождения.

"Мой издатель действительно вдохновил меня написать [об этом] ... Я такая: " Нет, я закончила с этой главой в своей жизни ", - вспоминала Ву на сцене репортеру The Atlantic.