Констанс Ву говорит, что она подверглась "сексуальным домогательствам и запугиванию" со стороны продюсера "Fresh Off the Boat"
Ву также разъяснила свой твит 2019 года о продлении шоу ABC, объяснив: "Я хотела начать все с чистого листа, когда мне не нужно было начинать шоу со всеми этими воспоминаниями о насилии".
В беседе с The Atlantic в пятницу, посвященной рекламе ее новой книги "Создание сцены", 40-летняя актриса рассказала, что столкнулась с "сексуальными домогательствами и запугиванием" на съемках ситкома ABC со стороны одного из продюсеров шоу.
Хотя ей было не по себе в этой ситуации, Ву сказала, что в то время она не рассказывала эту историю, чтобы защитить шоу и его влияние на американское сообщество азиатского происхождения.
"Мой издатель действительно вдохновил меня написать [об этом] ... Я такая: " Нет, я закончила с этой главой в своей жизни ", - вспоминала Ву на сцене репортеру The Atlantic.
Опубликовано: Ангелина Крент
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