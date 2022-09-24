В ответ на вопросы о протестах президент Ирана посоветовал США расследовать смерти людей, убитых американской полицией

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке президенту Ирана Эбрагиму Раиси задали вопрос о смерти 22-летней Махсы Амини, из-за которой вспыхнули массовые протесты в стране.

Иранский лидер сказал, что этот случай будет тщательно расследоваться. Он сообщил, что связался с семьей девушки и пообещал расследование инцидента.

При этом он поинтересовался, расследовались ли смерти людей от рук американской полиции, а также смерти женщин в Великобритании.

Он призвал к единым стандартам в случае смертей от рук правоохранителей в любой стране мира.

До того, как стать президентом, Раиси возглавлял судебную систему Ирана. Сейчас в стране идут предвыборные дебаты.

Эмбрагим Раиси фактически поддержал жесткие действия силовиков в отношении протестующих во многих городах Ирана.

Он сказал, что демонстрации нормальны и приемлемы, однако следует различать выражение собственного мнения и вандализм.

Полиция Ирана утверждает, что Махса Амини не подвергалась жестокому обращению и умерла от сердечного приступа. Семья девушки в этом сомневается, а независимые эксперты ООН считают, что Махсу жестоко избили сотрудники полиции нравов.