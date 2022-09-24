В ответ на вопросы о протестах президент Ирана посоветовал США расследовать смерти людей, убитых американской полицией
Во время пресс-конференции в Нью-Йорке президенту Ирана Эбрагиму Раиси задали вопрос о смерти 22-летней Махсы Амини, из-за которой вспыхнули массовые протесты в стране.
Иранский лидер сказал, что этот случай будет тщательно расследоваться. Он сообщил, что связался с семьей девушки и пообещал расследование инцидента.
При этом он поинтересовался, расследовались ли смерти людей от рук американской полиции, а также смерти женщин в Великобритании.
Он призвал к единым стандартам в случае смертей от рук правоохранителей в любой стране мира.
До того, как стать президентом, Раиси возглавлял судебную систему Ирана. Сейчас в стране идут предвыборные дебаты.
Эмбрагим Раиси фактически поддержал жесткие действия силовиков в отношении протестующих во многих городах Ирана.
Он сказал, что демонстрации нормальны и приемлемы, однако следует различать выражение собственного мнения и вандализм.
Полиция Ирана утверждает, что Махса Амини не подвергалась жестокому обращению и умерла от сердечного приступа. Семья девушки в этом сомневается, а независимые эксперты ООН считают, что Махсу жестоко избили сотрудники полиции нравов.
Опубликовано: Светлана Репина
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