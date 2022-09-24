Дожив до 88 лет, ушла из жизни Луиза Флетчер - медсестра из "Пролетая над гнезом кукушки"

Актриса скончалась по естественным причинам, смерть настигла ее в собственном доме во Франции. До этого женщина прошла через два рецедива рака молочной железы.

О смерти своей знаменитой матери сообщил ее сын, Эндрю Бик. Эстель Луиза Флетчер родом из штата Алабама, на свет появилась 22 июля 1934 года.

Родители оба были глухонемые.

После завершения Университета Северной Каролины училась в школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

В 1975 году Луиза стала знаменита, сыграв роль злой медсестры в фильме "Пролетая над гнездом кукушки".

Этот персонаж принес актрисе "Оскара", награду "Золотой глобус", премию BAFTA.