Чавушоглу: Турция и ООН нашли путь вывоза удобрений из РФ на мировые рынки

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что Анкара и ООН нашли некоторые варианты вывоза российских удобрений за рубеж в рамках продовольственной сделки.

В субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкие политики вместе с представителями ООН работают в совместном координационном центре, где решаются не только вопросы по экспорту украинского зерна, но и пути осуществления продовольственной сделки с Россией и вывоза её удобрений за границу.

По словам Чавушоглу, Турция и ООН уже нашли некоторые пути, позволяющие экспортировать удобрения из России, однако они нуждаются в дополнительной проработке.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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