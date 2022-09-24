New York Times: Путин лично запретил армии РФ уходить из Херсона

Президент России Владимир Путин отверг просьбы своих генералов уйти из Херсона, сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По информации источника, отход за Днепр, вероятно, позволил бы командирам сохранить линию фронта с меньшим количеством задействованных войск. Это дало бы им больше свободы для переброски сил на другие области боевых действий.

Как предполагает New York Times, отказ Путина от возможности вывода войск из Херсона может привести к "падению морального духа российских солдат, большинство из которых отрезаны от линий снабжения и, похоже, считают, что они могут быть брошены на произвол судьбы".

В пятницу издание The National подсчитало, что около 20 тысяч российских солдат на западном берегу Днепра возле Херсона быть окружены украинскими войсками, если российское командование не прикажет отступать.

Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что Украина находится на пути к повторению успеха, которого она ранее добилась в своем контрнаступлении на северо-востоке страны.

По утверждению New York Times, с трудом завоеванное сухопутное сообщение России с Крымом может оказаться под угрозой.