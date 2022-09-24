Лоза и Рыбин осудили Валерию за отмену концертов
Музыканты считают, что в непростое время артисты, напротив, должны поддерживать соотечественников и давать им возможность отдохнуть душой.
Певица Валерия заявила, что приостанавливает концертную деятельность и отменяет ранее запланированные выступления. По мнению певицы, сейчас в стране "такая обстановка", что "веселье является неуместным", напоминает Рамблер.
С исполнительницей согласились далеко не все коллеги. В частности, певец Виктор Рыбин считает, что в непростое время артисты, напротив, должны поддерживать соотечественников.
Его мнение разделяет и музыкант Юрий Лоза, который отмечает, что у людей должна быть возможность отдыхать душой. Единственное, что надо сделать – изменить программу концертов, чтобы она стала более сдержанной.
Валерия объяснила, что петь она продолжит, но сольные концерты намерена отложить «до лучших времен». «Очень надеюсь, что весна 2023-го года принесет радость, мир и покой. И намеченный на 21 апреля юбилейный концерт в Крокусе состоится», — сказала певица
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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