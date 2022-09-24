Премьер-министр Мали раскритиковал Францию и ООН, но похвалил Россию

Премьер-министр Мали Абдулай Майга во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке раскритиковал саму организацию, ее руководителя, а также Францию.

Майга заявил, что перевод Францией войск в соседний Нигер стал для Мали «ножом в спину».

Он сказал, что подрывные действия Франции пополнили ряды африканцев, которые хотят сохранить свое достоинство.

В 2013 году Франция ввела свои войска в Мали, чтобы освободить северные города страны от захвативших их исламских экстремистов.

На протяжении девяти лет французские военные оставались в стране и поддерживали стабильность ситуации, противостояли нападениям повстанцев.

После ухода Франции появились опасения, что боевики вернут себе эти территории. Обеспечивать безопасность теперь должны малийские войска и миротворцы ООН.

Майга заявил, что Франция вступила в сговор с исламскими экстремистами и вынашивает скрытые планы. Он также дал низкую оценку миротворцам ООН.

При этом лидер Мали похвалил представителей российской группы Вагнера.