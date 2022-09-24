В Бердянске у Вечного огня сработало самодельное взрывное устройство

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве СВУ у Вечного огня в Бердянске.

В субботу ночью, 24 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что в центре Бердянска прогремел взрыв.

Рогов утверждает, что украинские диверсанты подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня, отметив, что пока киевский режим отчаянно пытается посеять панику среди мирных жителей освобождённых регионов, «мы уверенно возвращаемся домой».