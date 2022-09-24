Китай использует гражданские суда для усиления своей военной мощи

Эксперты считают, что гражданские корабли Китая являются частью его стратегии по усилению военно-морского потенциала.

Научные суда заходят в порты Шри-Ланки, рыболовные становятся на якорь в Южно-Китайском море, паромы используются для перевозки людей и транспорта.

Уже сейчас военно-морской флот Китая является крупнейшим в мире, и страна на этом не останавливается.

Недавно на воду был спущен первый авианосец, полностью спроектированный и построенный китайскими специалистами. Ожидается еще не менее пяти эсминцев.

Пекин пытается усилить свое влияние в регионе, наращивая силы и военную активность. Страна проводит военные учения возле Тайваня, заключает соглашения о безопасности с тихоокеанскими странами, строит в спорных водах искусственные острова.

При этом гражданские суда выполняют задачи, непосильные для военных кораблей. Рыболовные траулеры используются в военных целях, причем за последнее время их количество резко возросло.

Президент Си Цзиньпин ввел новую программу по созданию флота Спратли, в рамках которой государственные субсидии покрывают строительство новых судов.

Помимо всего прочего, китайские корабли мешают другим судам ловить рыбу в этом районе, постепенно вытесняя их с данной территории.