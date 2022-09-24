После введения эмбарго России придется искать новых покупателей нефти и давать им скидки

С 5 декабря некоторые страны прекратят импорт сырой нефти из России. В таких условиях РФ придется искать новых покупателей.

Россия экспортирует около 20 млн т сырой нефти в месяц, т.е. около 5 млн баррелей за сутки. Для этого используется несколько маршрутов, включая трубопровод «Дружба» для поставок в Европу.

В августе Россия экспортировала через нефтепровод и европейские порты 12,05 млн т нефти, из них 5,5 млн т в страны, которые вводят эмбарго с 5 декабря.

Нефть Urals была привычной для Европы. Но у новых покупателей могут возникнуть опасения и по поводу сорта, и в части страховок, сроков доставки, транспортных расходов.

США и Евросоюз намерены установить ограничение цен на российскую нефть. В ответ Россия заявила, что будет продавать нефть странам, которые не соглашались на введение ценового потолка.

Более того, с 2023 году Германия и Польша планируют прекратить покупку российской нефти. Они являются основными покупателями энергоносителя, поступающего по «Дружбе». Для этой нефти тоже придется искать новые рынки.

Перенаправить нефть с этой магистрали будет сложно из-за ограниченных экспортных возможностей российских портов.

Даже при более выгодных условиях, Китай и Индия вряд ли будут покупать больше российской нефти, поскольку у них имеются долгосрочные контракты с Саудовской Аравией и ОАЭ.