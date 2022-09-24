Гладков: в Белгородской области 75 граждан получили отсрочку от мобилизации

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о жалобах жителей региона по вопросу частичной мобилизации.

24 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации стал получать жалобы от жителей региона, которые были не согласны с решением военкомата.

Гладков заявил, что при его личном содействии 75 граждан получили отсрочку от мобилизации, одни из которых являются студентами, другие – необходимые для экономики области специалисты, а также пообещал, что будет впредь продолжать осуществлять дополнительный контроль за местными военкоматами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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