Лидеры некоторых стран недовольны, что мир сосредоточился только на Украине и забыл об остальных кризисах

Ситуация на Украине была в центре большинства выступлений на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но лидеров некоторых государств это не устраивает.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отметил, что конфликт на Украине усложнил решение многих других кризисов, которые годами обсуждаются в ООН.

К ним относятся, например, ядерное разоружение и противостояние Палестины с Израилем, неравенство и миграция, в том числе миллион беженцев из Мьянмы, которые находятся в Бангладеш.

Такие комментарии явно свидетельствуют о разочаровании по поводу того, что мир поглощен Украиной и не обращает внимания на многие другие вопросы.

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что остальные глобальные вопросы тоже тщательно изучаются.

Бывший сотрудник ООН Ян Эгеланн говорит, что на ассамблее всегда есть самая обсуждаемая новость или ситуация.

Но он подчеркивает, что никогда не видел, чтобы все внимание было сосредоточено на одном конфликте, в том время как мир разваливается в других местах.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда предостерег от проявлений усталости от войны, хоть и отметил, что во время поездки в Африку задумался об отношении Запада к другим конфликтам.