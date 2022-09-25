Китай готов поставлять больше топлива странам, которым его не хватает

Снижение потребления энергии и возможность увеличить объемы переработки позволяет Китаю нарастить экспорт топлива в разные страны мира, борющиеся с энергетическим кризисом.

Многочисленные блокировки из-за коронавируса привели к снижению местного спроса, и теперь Китай может поставлять больше топлива зарубежным покупателям.

Эксперты полагают, что будет высвобождено около 15 млн т квот на топливо, и нефтепереработчики будут увеличивать операционные показатели.

Государственные китайские компании рассматривают возможность увеличения загрузки на 10-15% уже в октябре.

Ранее Китай был сосредоточен на переработке только для собственного потребления и снижении загрязнения окружающей среды.

Но сейчас поставки мазута и дизельного топлива очень важны для многих стран, которые переходят на этот вид энергоносителей для производства электроэнергии из-за прекращения поставок российского газа.

Увеличение квот в Китае будет способствовать ускорению экспорта до конца года. Как раз в этот период увеличивается спрос на топливо для отопления, поскольку приближается зима.

Кроме того, увеличение квот будет способствовать росту экономической активности в стране, что особенно важно в нынешней непростой ситуации.