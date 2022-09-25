AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб

Издание AFP утверждает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на территории Украины.

25 сентября французская газета AFP сообщила, что в ходе специальной военной операции Владимир Путин может отдать приказ о сбросе одной или нескольких ядерных бомб на Украину.

При ядерной атаке Москва использует снаряды мощностью от 0,3 до 100 килотонн, что повлечёт создание электромагнитного импульса, который выведет из строя всю технику в Украини и возможно даже прилегающих регионах соседних стран.

Журналисты AFP сходятся во мнении, что если Россия действительно решится на применения ядерного оружия в Украине, то столкнётся с ответом от всего блока НАТО, а не только от Соединённых Штатов.