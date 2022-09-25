Подоляк: Абрамович участвовал в переговорах РФ и Украины по обмену пленными
Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие в последних переговорах между Киевом и Москвой.
В воскресенье советник администрации президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением, сообщив, что Роман Абрамович являлся непосредственным участником последних российско-украинских переговоров, в результате которых Киеву были возвращены 215 пленных бойцов, сдавшихся на "Азовстали", а Москве вернули 55 пленных солдат РФ и политика Виктора Медведчука.
При этом Подоляк отметил, что Абрамович являлся модератором переговоров, заняв ровно ту же сторону, которую он занимал в ходе первых сессий переговоров между Россией и Украиной на территории Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Сергей Лавров обвинил Запад в попытках расчленить Россию
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
НАСА в третий раз откладывает запуск лунной ракеты Artemis I
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР