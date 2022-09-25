В воскресенье итальянцам предстоит проголосовать на парламентских выборах. Премьер-министром страны может стать Джорджия Мелони, и она будет первым ультраправым лидером со времен Второй мировой войны.

Многие семьи и предприятия Италии оказались под ударом из-за быстрого роста цен на энергоносители и основные продукты.

В такой ситуации позиция и обещания Мелони оказались особенно привлекательными.

В Европе набирают силу ультраправые настроения. Именно такая партия победила на недавних выборах в Швеции.

На данный момент ни одна итальянская партия не сможет набрать то количество голосов, которое позволит управлять страной в одиночку.

Но предвыборный пакт, заключенный правыми и правыми центристами может привести Джорджию Мелони к власти.

Ее партнер в этом альянсе – Маттео Сальвини, лидер правой партии «Лига». Он не раз высказывался против антироссийских санкций Запада, которые вредят экономическим интересам Италии.

Судя по опросам, которые завершились за 15 дней до выборов, у Джорджии Мелони есть хорошие шансы на победу.