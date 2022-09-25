В Италии начинается голосование на выборах, страна может получить первого ультраправого лидера за долгое время
В воскресенье итальянцам предстоит проголосовать на парламентских выборах. Премьер-министром страны может стать Джорджия Мелони, и она будет первым ультраправым лидером со времен Второй мировой войны.
Многие семьи и предприятия Италии оказались под ударом из-за быстрого роста цен на энергоносители и основные продукты.
В такой ситуации позиция и обещания Мелони оказались особенно привлекательными.
В Европе набирают силу ультраправые настроения. Именно такая партия победила на недавних выборах в Швеции.
На данный момент ни одна итальянская партия не сможет набрать то количество голосов, которое позволит управлять страной в одиночку.
Но предвыборный пакт, заключенный правыми и правыми центристами может привести Джорджию Мелони к власти.
Ее партнер в этом альянсе – Маттео Сальвини, лидер правой партии «Лига». Он не раз высказывался против антироссийских санкций Запада, которые вредят экономическим интересам Италии.
Судя по опросам, которые завершились за 15 дней до выборов, у Джорджии Мелони есть хорошие шансы на победу.
Опубликовано: Светлана Репина
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