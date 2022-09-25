Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке для студентов
Президент Российской Федерации подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения.
На официальном сайте Кремля опубликован указ президента Российской Федерации, определяющий категории граждан призывного возраста, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации.
Студенты очных и заочно-очных форм обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования призываться в ряды Вооруженных сил не будут.
Ранее сообщалось, что 21 сентября 2022 года глава государства объявил частичную мобилизацию. По заявлению министра обороны России Сергею Шойгу, всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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