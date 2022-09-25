Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке для студентов

Президент Российской Федерации подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения.

На официальном сайте Кремля опубликован указ президента Российской Федерации, определяющий категории граждан призывного возраста, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации.

Студенты очных и заочно-очных форм обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального и высшего образования призываться в ряды Вооруженных сил не будут.

Ранее сообщалось, что 21 сентября 2022 года глава государства объявил частичную мобилизацию. По заявлению министра обороны России Сергею Шойгу, всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.