Арестович допустил мобилизацию всех студентов в Украине

25 сентября Алексей Арестович сообщил, что администрация Киева может распорядиться о призыве всех украинских студентов в армию.

В ночь на воскресенье советник офиса президента Украины Алексей Арестович публично признал, что все украинские студенты могут быть мобилизованы для призыва в армию и участия в боевых действиях. По словам Арестовича, сейчас правительство не трогает учащихся высших и средних учебных заведений, однако в скором времени это может измениться.

Алексей Арестович утверждает, что Киев не может выпускать студентов из страны, поскольку из-за решения Владимира Путина отдать приказ о частичной мобилизации в России Украине возможно придётся мобилизовать до 5,5 миллионов человек, в том числе студентов.