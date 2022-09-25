НАСА в третий раз откладывает запуск лунной ракеты Artemis I

Третья попытка запуска ракеты Artemis I была запланирована на следующую неделю. Однако НАСА пришлось отказаться от этого плана из-за тропического шторма.

21 сентября были завершены испытания по заправке аппарата Space Launch System, который должен был доставить капсулу на Луну.

Эти работы проводились для устранения неисправности, которая помешала запуску ракеты 3 сентября.

Во время испытаний были выявлены не только утечки водорода, но и некоторые другие технические проблемы. Но все они были решены.

Как оказалось, одна из утечек постепенно увеличивалось. Это означает, что заправка была бы невозможна, если бы НАСА запускало ракету в тот день.

Космическое агентство надеялось запустить ракету 27 сентября. Однако оказалось, что в сторону Флориды направляется тропический шторм.

Это выяснилось только 23 сентября. Некоторое время в НАСА рассматривали возможность запуска и взвешивали риски.

Во Флориде находится стартовая площадка Space Launch System. В связи со штормом специалисты приняли решение отказаться от запуска и снова перенести его на другое время.