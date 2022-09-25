НАСА в третий раз откладывает запуск лунной ракеты Artemis I
Третья попытка запуска ракеты Artemis I была запланирована на следующую неделю. Однако НАСА пришлось отказаться от этого плана из-за тропического шторма.
21 сентября были завершены испытания по заправке аппарата Space Launch System, который должен был доставить капсулу на Луну.
Эти работы проводились для устранения неисправности, которая помешала запуску ракеты 3 сентября.
Во время испытаний были выявлены не только утечки водорода, но и некоторые другие технические проблемы. Но все они были решены.
Как оказалось, одна из утечек постепенно увеличивалось. Это означает, что заправка была бы невозможна, если бы НАСА запускало ракету в тот день.
Космическое агентство надеялось запустить ракету 27 сентября. Однако оказалось, что в сторону Флориды направляется тропический шторм.
Это выяснилось только 23 сентября. Некоторое время в НАСА рассматривали возможность запуска и взвешивали риски.
Во Флориде находится стартовая площадка Space Launch System. В связи со штормом специалисты приняли решение отказаться от запуска и снова перенести его на другое время.
Опубликовано: Светлана Репина
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