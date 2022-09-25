Nikkei рассказал о планах Mazda прекратить производство в России

Концерн Mazda ведет переговоры со своим партнером в России «Соллерс Авто» о прекращении производства автомобилей.

Nikkei рассказал о том, что японский концерн Mazda начал переговоры со своим партнером в России о прекращении работы совместного предприятия во Владивостоке.

По данным издания такое решение принято на фоне продолжающегося конфликта в Украине, а также западных санкций, создающих непреодолимые проблемы с поставками запчастей.