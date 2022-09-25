Владимир Путин подписал указ о 10 годах тюрьмы за срыв гособоронзаказа

Президент России подписал закон, ужесточающий ответственность за срыв поставок в соответствие с государственным оборонным заказом.

Владимир Путин подписал закон о внесении изменении в Уголовный кодекс. В соответствие с новыми положениями, за срыв условий государственного оборонного заказа, виновное лицо будет привлечено к ответственности в виде лишения свободы до 10 лет.

Кроме того УК дополнился новыми статьями. Введена уголовная ответственность за отказ от заключения гособоронзаказ, а также уточнена мера наказания для должностных лиц за такие преступления.