Владимир Путин подписал указ о 10 годах тюрьмы за срыв гособоронзаказа

Президент России подписал закон, ужесточающий ответственность за срыв поставок в соответствие с государственным оборонным заказом.

Владимир Путин подписал закон о внесении изменении в Уголовный кодекс. В соответствие с новыми положениями, за срыв условий государственного оборонного заказа, виновное лицо будет привлечено к ответственности в виде лишения свободы до 10 лет.

Кроме того УК дополнился новыми статьями. Введена уголовная ответственность за отказ от заключения гособоронзаказ, а также уточнена мера наказания для должностных лиц за такие преступления.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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