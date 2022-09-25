Садоводы рассказали, как правильно побелить деревья осенью

Побелка плодовых деревьев защищает их от грибков и вредителей, от растрескивания и морзобоин, от февральских солнечных ожогов.

Деревья рекомендуется белить весной и осенью. Весенняя побелка предотвращает негативное воздействие заморозков, а осенняя готовит дерево к зиме.

Перед побелкой нужно удалить с дерева лишайник, убрать отмершие чешуйки коры. Но делать это нужно скребком ил пластмассы или древесины, не металлическим.

Все трещины необходимо обработать садовым варом, трухлявые участки очистить до здоровых тканей. Вокруг дерева нужно расстелить какой-нибудь материал.

Для проведения процедуры можно использовать готовую семь, купленную в магазине, или приготовить состав самостоятельно из обойного клея, извести и воды.

Водоэмульсионную краску использовать нежелательно, равно как и добавлять в раствор средства от грызунов.

Белить дерево нужно с высоты, где ствол начинает ветвиться. Сначала наносится один слой, после его высыхания – второй. Максимальное количество слоев – 3.

Белить деревья удобно при помощи плоской и широкой кисти. Для молодых саженцев в раствор добавляется половина дозы извести.