Агрономы объяснили, как ухаживать за вишневым деревом осенью
Осенью вишневым деревьям необходим грамотный уход, иначе они не принесут хорошего урожая в следующем сезоне.
После завершения лета в приствольном круге нужно перекопать почву и разрыхлить ее, одновременно удаляя все сорняки и лишние корневища.
Из приствольных кругов необходимо убрать опавшие листья и плоды, поскольку они могут стать источником болезней или местом зимовки насекомых-вредителей.
Чтобы дерево хорошо перенесло зиму, ему нужен запас влаги. Осенью под каждое дерево необходимо вылить не меньше двух ведер воды.
Не стоит использовать для полива чересчур холодную воду. А чтобы влага задержалась вокруг дерева, можно сделать бороздки небольшой глубины.
Осенью вишню нужно подкормить. Делается это при помощи составов без азота, но с высоким содержанием калия и фосфора. Это могут быть, например, хлористый калий и суперфосфат.
Осенью выполняется санитарная обрезка вишни, во время которой удаляют деформированные и больные ветки. На места среза наносится садовый вар.
Одновременно можно опрыскать дерево раствором мочевины. Это поможет защитить его от вредителей и предотвратить болезни.
Опубликовано: Светлана Репина
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