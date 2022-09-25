Агрономы объяснили, как ухаживать за вишневым деревом осенью

Осенью вишневым деревьям необходим грамотный уход, иначе они не принесут хорошего урожая в следующем сезоне.

После завершения лета в приствольном круге нужно перекопать почву и разрыхлить ее, одновременно удаляя все сорняки и лишние корневища.

Из приствольных кругов необходимо убрать опавшие листья и плоды, поскольку они могут стать источником болезней или местом зимовки насекомых-вредителей.

Чтобы дерево хорошо перенесло зиму, ему нужен запас влаги. Осенью под каждое дерево необходимо вылить не меньше двух ведер воды.

Не стоит использовать для полива чересчур холодную воду. А чтобы влага задержалась вокруг дерева, можно сделать бороздки небольшой глубины.

Осенью вишню нужно подкормить. Делается это при помощи составов без азота, но с высоким содержанием калия и фосфора. Это могут быть, например, хлористый калий и суперфосфат.

Осенью выполняется санитарная обрезка вишни, во время которой удаляют деформированные и больные ветки. На места среза наносится садовый вар.

Одновременно можно опрыскать дерево раствором мочевины. Это поможет защитить его от вредителей и предотвратить болезни.