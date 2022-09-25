Опытные садоводы рассказали, как правильно посадить розы осенью

Осень – подходящее время для посадки роз. Первым делом нужно выбрать для них подходящее место: закрытое от ветра и хорошо освещенное.

Важно, чтобы грунтовые воды залегали достаточно глубоко, рядом не было высоких деревьев, создающих тень, а почва обладала хорошими дренажными свойствами.

Для роз подходит рыхлый грунт с высоким содержанием питательных веществ. В него можно добавить перегной.

С саженцев нужно удалить поврежденные корни и листья, обработать их раствором железного купороса.

Для посадки потребуется яма глубиной до 70 см и диаметром около 40 см, на дно нужно насыпать дренаж.

Поверх дренажа насыпается плодородная почва, на которой располагают куст с расправленными корнями. Далее нужно досыпать грунт с древесной золой, утрамбовать и полить его.

Расстояние между розами зависит от сорта. Некоторым сортам достаточно 30 см, а парковые требуют как минимум 75 см.

Если осенняя погода оказалась холоднее обычного, розы лучше не сажать – они не успеют прижиться и погибнут. Как вариант можно посадить их в теплице.