Агрономы объяснили, как подготовить туи к зиме
Туя требует особого ухода, в том числе осенью. В это время дерево необходимо подготовить к зиме, чтобы ему не навредили предстоящие холода.
Первым делом проводится обрезка – удаление всех поврежденных частей. Сухие ветки обрезаются под основание, заболевшие – до здоровых тканей.
Обрезка проводится только при температуре от +5 градусов. Лучше сделать ее так, чтобы за раз удалять не больше трети веток.
После обрезки тую нужно подкормить калийным составом. Можно использовать комплексные препараты, не помешает внести раствор древесной золы в увлажненный грунт.
В конце сентября выполняется влагозарядный полив. Туя любит воду, но не переносит ее застоя, поэтому в дождливую погоду следует соблюдать осторожность.
Для защиты туи от болезней осенью проводится профилактическая обработка специальными препаратами.
Можно воспользоваться и бордоской жидкостью 1%, она хорошо защищает туи от самого частого заболевания – ржавчины.
Предотвратить поражение вредителей можно с помощью опрыскивания инсектицидами. В этом случае важно придерживаться указаний на упаковке препарата.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Садоводы рассказали, как правильно побелить деревья осенью
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
Владимир Путин подписал указ о 10 годах тюрьмы за срыв гособоронзаказа
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР