Агрономы объяснили, как подготовить туи к зиме

Туя требует особого ухода, в том числе осенью. В это время дерево необходимо подготовить к зиме, чтобы ему не навредили предстоящие холода.

Первым делом проводится обрезка – удаление всех поврежденных частей. Сухие ветки обрезаются под основание, заболевшие – до здоровых тканей.

Обрезка проводится только при температуре от +5 градусов. Лучше сделать ее так, чтобы за раз удалять не больше трети веток.

После обрезки тую нужно подкормить калийным составом. Можно использовать комплексные препараты, не помешает внести раствор древесной золы в увлажненный грунт.

В конце сентября выполняется влагозарядный полив. Туя любит воду, но не переносит ее застоя, поэтому в дождливую погоду следует соблюдать осторожность.

Для защиты туи от болезней осенью проводится профилактическая обработка специальными препаратами.

Можно воспользоваться и бордоской жидкостью 1%, она хорошо защищает туи от самого частого заболевания – ржавчины.

Предотвратить поражение вредителей можно с помощью опрыскивания инсектицидами. В этом случае важно придерживаться указаний на упаковке препарата.