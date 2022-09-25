Фермеры рассказали, какие подкормки вносить в землю осенью
Чтобы получить хороший урожай огородных культур в следующем сезоне, нужно внести в землю удобрения уже осенью.
В качестве удобрений можно использовать готовые магазинные или самостоятельно сделанные составы.
Лучшие удобрения получаются из коровяка, компоста, навоза. При этом важно учитывать тип грунта. Больше всех нуждаются в осенней подкормке песчаные и суглинистые почвы.
Перед внесением удобрений нужно провести прополку, убрать сухие листья, обработать грунт средствами от вредителей.
Кустарники и деревья нужно обрезать, удаляя поврежденные, больные и сухие побеги.
Состав удобрений подбирается с учетом типов растений. Например, для плодовых деревьев подойдет перегной, для кустарников – компост.
Для грядок с клубникой и земляникой лучше использовать аммофоску. Органику можно комбинировать с минеральными удобрениями.
При использовании покупных составов необходимо четко соблюдать инструкцию. Органические удобрения вносятся в виде растворов либо под перекопку.
Опубликовано: Светлана Репина
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